17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Andrea Losapio
Il 17 ottobre 1926 è il giorno di una prima volta. Quella del gol del Napoli che mette a segno la prima rete della sua storia, dando inizio a un percorso sportivo che, nel corso dei decenni, ha contribuito a scrivere pagine indimenticabili del calcio italiano. La prima, storica marcatura è di Paulo Innocenti, terzino italo-brasiliano destinato.
Contro il Genoa
La rete arriva allo stadio Luigi Ferraris di Genova, durante la sfida con il Genoa, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 1926-1927. La partita si conclude con la vittoria dei padroni di casa per quattro a uno. Gli azzurri, guidati dall'allenatore Kreutzer, si presentano all'appuntamento dopo aver incassato due sconfitte nelle prime giornate, senza riuscire a trovare la via della rete né a conquistare punti in classifica. Proprio contro il Genoa arriva, dunque, il primo segnale di vita della formazione partenopea: al minuto ventitré, Innocenti firma il momentaneo pareggio, interrompendo il digiuno della squadra e consegnando il proprio nome alla storia del Napoli.
La storia di Innocenti
Arrivato a Napoli per svolgere il servizio militare, il difensore italo-brasiliano aveva già maturato una prima esperienza nel calcio italiano, disputando due campionati con la maglia del Bologna. Il suo percorso professionale prosegue poi all'ombra del Vesuvio, dove viene tesserato dal Napoli e rimane fino al 1937, anno in cui conclude la carriera da calciatore. Il legame con la società non si esaurisce, tuttavia, con il ritiro dal campo: nel 1943 Innocenti torna infatti a sedersi sulla panchina partenopea, vivendo una breve parentesi da allenatore.