18 ottobre 1989, van Basten e Rijkaard fanno ammattire il Real Madrid. Finirà due a zero

Il 18 ottobre del 1989, allo stadio Meazza in San Siro, il Milan ospita il Real Madrid per gli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. È strano pensare come la competizione fosse così avanti nonostante i campionati appena iniziati, ma non c'erano gironi, bensì solo fasi a eliminazione diretta. Quindi gli uomini di Sacchi affrontano le merengues con gli onori del pronostico.

La partita

Di fatto dura pochissimo, perché il Milan preme sin da subito e van Basten, negli insoliti panni di assist man, va sulla destra e mette un cross in mezzo. Troppo lungo per Simone, ma perfetto per l'incursione solitaria di Rijkaard che, di testa, infila per l'uno a zero. Non c'è tempo di pensare che gli olandesi si scambiano i ruoli: stavolta è Rijkaard a pressare alto sul compassato Martin Vazquez, saccheggiandogli la sfera in scivolata con van Basten che si invola verso l'area di rigore. Buyo lo stende fuori area, l'arbitro non dà il rosso ma il rigore (anche qui la situazione con il Var sarebbe lievissimamente cambiata) e il centravanti milanista, dal dischetto, raddoppia.

Milan-Real Madrid 2-0

Marcatori: 9' Rijkaard, 14' van Basten.

Milan (4-4-2)

Galli; Tassotti, Costacurta, Baresi, Maldini; Colombo, Rijkaard (46’ Donadoni), Ancelotti, Evani; Simone (84’ Borgonovo), van Basten.

A disposizione: Pazzagli, Salvatori, Fuser.

Allenatore: Sacchi

Real Madrid 5-3-2

Buyo; Hierro, Ruggeri, Sanchis, Gordillo, Chendo (78’ Losada); Michel, Martin Vazquez, Schuster; Llorente (15’ Schuster), Hugo Sanchez.

Allenatore: Toshack.