19 ottobre 2008, poker di Mourinho sulla ruota di Roma. A segno Ibra, Quaresma e Obinna

Il 19 ottobre del 2008 l'Inter di José Mourinho incomincia a far sognare i propri tifosi. All'Olimpico di fronte c'è la Roma, vero primo ostacolo sulla rotta del portoghese verso sogni di gloria. Del resto i giallorossi arrivano sempre secondi, in quegli anni, come a maggio quando Roberto Mancini aveva rischiato di non vincere uno Scudetto già in cassaforte da mesi, trascinato però da Zlatan Ibrahimovic in quella che era una giornata molto piovosa, a Parma. Ma questa è un'altra storia.

Tragedia

Luciano Spalletti può contare su Totti e Vucinic in attacco, con una difesa formata da brasiliani come Doni, Cicinho e Juan. Dall'altra parte c'è lo stesso Zlatan, ma ai suoi lati due come Obinna e Quaresma. Lo svedese mette a segno una doppietta, poi Stankovic e Obinna sigillano lo zero a quattro. Non c'è grande storia, come non la avrà il campionato, vinto da Mourinho prima dell'anno straordinario del Triplete.

Roma-Inter 0-4

Marcatori: 5' e 47' Ibrahimovic, 54' Stankovic, 56' Obinna

Roma (4-2-3-1)

Doni; Cicinho, Juan, Loria, Riise; De Rossi, Aquilani; Taddei (75’ Okaka), Perrotta (78' Brighi), Vucinic; Totti (79’ Menez).

Allenatore: Spalletti



Inter (4-4-2)

Julio Cesar; Maicon, Cordoba, Chivu, J. Zanetti; Stankovic (78’ Dacourt), Cambiasso, Muntari; Obinna, Ibrahimovic (82' Cruz sv), Quaresma (24’ st Mancini).

Allenatore: Mourinho.