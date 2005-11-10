2 ottobre 2010, l'Udinese è all'ultima spiaggia. Guidolin rischia, poi arriverà in Champions

Il 2 ottobre del 2010, al Friuli di Udine, Francesco Guidolin si gioca la panchina. La sua Udinese è partita con quattro sconfitte e un pareggio, una defezione con il Cesena sarebbe fatale. Primo tempo di noia mortale, secondo con i pali (due) colpiti da Isla e da un quasi autogol di Nagatomo. Il gol vittoria arriva al minuto novantatré: Sanchez è in fuorigioco ma il Var non esiste, Benatia insacca con il collo destro, uno a zero e Friuli che esplode. A fine stagione sarà incredibilmente qualificazione in Champions League (almeno ai preliminari)

Le parole di Guidolin

"Sono tre punti strameritati, non abbiamo portato via nulla a nessuno Questa vittoria ci voleva per rimetterci in corsa in classifica, possiamo fare meglio domenica dopo domenica. Il fuorigioco sul gol? Non ho visto nulla ma penso che una squadra chiusa in area per 90' abbia poco da recriminare. Abbiamo subito una rete in situazione particolare a Bologna senza dire nulla, oggi la squadra ha meritato di vincere".

Udinese-Cesena 1-0

Marcatori: 93' Benatia

Udinese

Handanovic; Coda, Benatia, Zapata; Isla (dal 13' st Sanchez), Inler, Pinzi, Asamoah (dal 40' st Abdi), Armero; Di Natale, Floro Flores (dal 23' st Corradi).

A disposizione: Belardi, Angella, Pasquale, Badu.

Allenatore: Guidolin.

Cesena

Antonioli; Ceccarelli, Von Bergen, Benalouane, Nagatomo; Appiah (dal 39' st Pellegrino), Colucci, Parolo; Schelotto (dal 24' st Lauro), Bogdani (dal 38' st Malonga), Giaccherini.

A disposizione: Cavalieri, Caserta, Jimenez, Ighalo.

Allenatore: Ficcadenti.