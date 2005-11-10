20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte

Il 20 ottobre del 2013 la Fiorentina vive una delle sue pagine più belle degli ultimi decenni. L'undici di Montella si trova di fronte la Juventus di Antonio Conte, campione d'Italia, una squadra quasi imbattibile. Nella stagione precedente non avevano mai perso, presentandosi ancora imbattuti all'Artemio Franchi.

La mitraglietta di Pogba

I viola non vincono contro la Juventus, in casa, dal 1998. Quattordici anni prima: per questo i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei bianconeri. Il primo tempo lo conferma: prima un rigore di Tevez, poi il raddoppio di Pogba che imita Gabriel Omar Batistuta: la mitragliata fa infuriare il pubblico e non è dato sapere se fa partire la rimonta.

Rossi da Pallone d'Oro

Nella ripresa tutto cambia, in cattedra sale Giuseppe Rossi. L'italoamericano era stato vicinissimo alla Juventus qualche tempo prima, poi la rottura del crociato ne aveva fermato l'ascesa. Rigore per l'uno a due, pareggio a un quarto d'ora dalla fine. Poi Cuadrado sfugge in contropiede e serve il tris a Joaquin, infine ancora Pepito insacca per un orgasmo viola: 4-2 e prima sconfitta per Conte alla Juve.

FIORENTINA-JUVENTUS 4-2

Marcatori: Tevez 37′, Pogba 40′, Rossi 65', Rossi 76', Joaquin 78′ , Rossi 81′

FIORENTINA

Neto; Roncaglia, Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani (56' Joaquin), Pizarro, Ambrosini (68' Fernandez), Pasqual; Borja Valero; Rossi (85' Matos).

A disposizione: Munua, Tomovic, Compper, Bakic, Vecino, Alonso, Vargas, Wolski, Iakovenko.

Allenatore: Montella

JUVENTUS

Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Padoin (83′ Motta), Pogba, Pirlo, Marchisio (77′ Vidal), Asamoah (80′ Giovinco); Tevez, Llorente.

A disposizione: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, De Ceglie, Isla, Bouy.

Allenatore: Conte