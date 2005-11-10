21 ottobre 1997, Christian Vieri vince una Ferrari. Grazie a un gol dal fondo al PAOK

il 21 ottobre del 1997, allo stadio Vicente Calderon di Madrid, si gioca la gara fra Atletico Madrid e PAOK Salonicco. Gara valevole per il secondo turno di Coppa UEFA, in avanti c'è Christian Vieri, centravanti che in estate era arrivato dalla Juventus per 34 miliardi. In caso dovesse segnare una tripletta, l'attaccante avrebbe ricevuto in regalo una Ferrari Maranello 550, in virtù di una scommessa con il presidente. Così, già autore di una doppietta, al nono del secondo tempo scatta su un pallone lungo servito da Kiko.

Dalla linea di fondo

Il portiere greco Michopoulos cerca la finta per far scorrere il pallone sul fondo. Invece Vieri continua a correre e di sinistro riesce a fermare il pallone in gioco. Da posizione impossibile calcia verso la porta, trovando la rete. Un capolavoro. E la seconda tripletta in pochi giorni, celebrata appunto dalla vittoria dell'auto dovuta a uno scherzo con Futre. "Glielo dico ridendo. Futre va davvero da Gil, poi torna e mi dice: “Bobo, fai tripletta e la Ferrari è tua”. Era una specie di scherzo, in realtà non ci credeva nessuno. Quando mai si è visto un giocatore che segna due triplette in quattro giorni? La sera del trionfo col PAOK vado a cena con Futre. Poi, blitz a Madrid per scegliere la 550 Maranello: mi sarebbe arrivata dopo qualche mese, fantastico...". Ma non la ritiro mai.

Atletico Madrid-PAOK Salonicco 5-2

Marcatori: 7’, 32’ e 54’ Vieri, 11’ Lardin, 21’ Frantzeskos, 65’ Marangos, 75’ Kiko.

Atletico Madrid Molina; Andre, Caminero, Geli (78’ Munoz), Santi, Juninho Paulista, Aguileira, Bejbl, Lardin (64’ José Mari), Vieri, Kiko

Allenatore: Antic

PAOK Salonicco

Michopoulos; Olivares, Kolompourdas, Kapetanopoulos (71’ Katsouris), Zafiriou (36’ Sidiropoulos), Zagorakis, Frantzeskos, Toursounidis, Marangos, Velis (46’ Zouboulis), Nagbé

Allenatore: Anastasiadis