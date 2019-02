Bologna, ottimismo per Santander. Sansone torna dal 1' in attacco

© foto di PhotoViews

Ieri il Bologna ha ripreso ad allenarsi senza Federico Santander. Il "Ropero", match winner a San Siro, ha lavorato a parte per un affaticamento al polpaccio sinistro, ma c’è ottimismo riguardo al suo recupero in vista della gara con il Genoa. È tornato in parte col gruppo Nicola Sansone, che si candida a una maglia da titolare nel tridente, mentre non si è allenato nemmeno Riccardo Orsolini, a sua volta fermato da un piccolo problema muscolare.