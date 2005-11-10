Brambati: "Juve, Conte andrebbe subito. E su Spalletti dico che..."

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com. E ha detto la sua sul rifiuto di ADL di vendere il Napoli per 2,2 mld: "E' un pazzo chi ha offerto tutti quei soldi, ma se è vero è un pazzo anche lui a rifiutare. Vorrei sentire se l'altro conferma. Siamo ben sopra ai costi normali che può avere un club come il Napoli. Ma non è che voglio sminuire il Napoli, ma perché 1 mld è già tantissimo e dobbiamo vedere il valore di altri top club. Rimango basito, anche sull'eventuale rifiuto. Quanto vale allora il Real Madrid se il Napoli vale 2,2 mld? Ha un centro sportivo? Quello del Tottenham e del Chelsea sono delle astronavi, con stadi di proprietà. E cosa valgono loro allora?".

Manchester United, c'è l'ombra di Conte. Che dice lei?

"E' logico che nella prima squadra in difficoltà, che è di grande livello, come la Juve, ovvio che i primi nomi che circolano sono quelli di grandi allenatori come lui. Mi sembra normale che si faccia il nome di un allenatore oggi a casa e che è uno dei primi candidati in caso di cambiamento in società così blasonate che vanno male. Il Manchester va male da anni, la Juve pure ma con motivazioni diverse. Cosa dovrebbe scegliere? La Juve. Già l'anno prossimo, se gli fai far le cose fatte bene, senza stra-spendere...Io lo dico da quando è andato via Sarri che dico che andava ripreso Conte. E guarda un po' sono sei anni che la Juve fa ridere, con errori anche nel prendere i dirigenti. Hanno fatto disastri tutti, tecnici ed economici. Alla Juve se lo chiamano arriva subito. Evidentemente non lo hanno chiamato, hanno altre idee e persistono nell'essere loro i salvatori della patria. E comincio ad avere dei sospetti su Elkann. La Ferrari non vince da 20 anni, la Juve da 6-7, roba che invece si vinceva qualcosa. Secondo me l'unico che sa dove mettere mani è Antonio Conte. Se alla Juve vogliono risolvere devono chiamare lui, ma se vogliono fare di testa loro...".

Perché non chiamano Conte?

"Io penso avresti a libro paga Spalletti, a bilancio quest'anno c'è ancora Motta, e poi avresti Conte. Spalletti secondo me paga anche l'essere stato troppo aziendalista. Quando non mi prendono Kessiè e prendono Kolo Muani a 50 mln e non Sorloth, io alzo la mano e vado via. Spalletti ha sposato una politica Woltemade 5 mln di prestito? Mi sembra diventata l'Ascoli la Juve. Non mi sembra più la Juve. Poi penso anche ci sia ancora dela fiducia su Spalletti che però, al netto delle assenze, io credo che ci sia una grandissima incongruenza nell'aver costruito questa squadra. Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Koopmeiners sono diventati tre pilastri ed erano sul mercato. Douglas Luiz e Koopmeiners occupano delle caselle che ti precludono di spendere certi soldi. Per questo era opportuno chiudere Kessiè, che sarebbe venutoa parametro zero e no navrebbe inficiato queste caselle".

Il Como in Champions può migliorare il percorso dell’Atalanta '19-20?

"Sono due modi di vedere il calcio completamente diversi, anche due modi diversi di aver costruito le squadre. Credo che il Como ci sta stupendo, credo che abbia le possibilità, visto anche il livello delle altre, di stupire. Levate le solite 3-4, con le altre si può andare in difficoltà".