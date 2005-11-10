Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Brambati: "Juve, Conte andrebbe subito. E su Spalletti dico che..."

TMW Radio
Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
Oggi alle 18:44Altre Notizie
22.10.2026 18:44Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
Maracanã
Ascolta il podcast
Maracanã
00:00
/
00:00

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com. E ha detto la sua sul rifiuto di ADL di vendere il Napoli per 2,2 mld: "E' un pazzo chi ha offerto tutti quei soldi, ma se è vero è un pazzo anche lui a rifiutare. Vorrei sentire se l'altro conferma. Siamo ben sopra ai costi normali che può avere un club come il Napoli. Ma non è che voglio sminuire il Napoli, ma perché 1 mld è già tantissimo e dobbiamo vedere il valore di altri top club. Rimango basito, anche sull'eventuale rifiuto. Quanto vale allora il Real Madrid se il Napoli vale 2,2 mld? Ha un centro sportivo? Quello del Tottenham e del Chelsea sono delle astronavi, con stadi di proprietà. E cosa valgono loro allora?".

Manchester United, c'è l'ombra di Conte. Che dice lei?
"E' logico che nella prima squadra in difficoltà, che è di grande livello, come la Juve, ovvio che i primi nomi che circolano sono quelli di grandi allenatori come lui. Mi sembra normale che si faccia il nome di un allenatore oggi a casa e che è uno dei primi candidati in caso di cambiamento in società così blasonate che vanno male. Il Manchester va male da anni, la Juve pure ma con motivazioni diverse. Cosa dovrebbe scegliere? La Juve. Già l'anno prossimo, se gli fai far le cose fatte bene, senza stra-spendere...Io lo dico da quando è andato via Sarri che dico che andava ripreso Conte. E guarda un po' sono sei anni che la Juve fa ridere, con errori anche nel prendere i dirigenti. Hanno fatto disastri tutti, tecnici ed economici. Alla Juve se lo chiamano arriva subito. Evidentemente non lo hanno chiamato, hanno altre idee e persistono nell'essere loro i salvatori della patria. E comincio ad avere dei sospetti su Elkann. La Ferrari non vince da 20 anni, la Juve da 6-7, roba che invece si vinceva qualcosa. Secondo me l'unico che sa dove mettere mani è Antonio Conte. Se alla Juve vogliono risolvere devono chiamare lui, ma se vogliono fare di testa loro...".

Perché non chiamano Conte?
"Io penso avresti a libro paga Spalletti, a bilancio quest'anno c'è ancora Motta, e poi avresti Conte. Spalletti secondo me paga anche l'essere stato troppo aziendalista. Quando non mi prendono Kessiè e prendono Kolo Muani a 50 mln e non Sorloth, io alzo la mano e vado via. Spalletti ha sposato una politica Woltemade 5 mln di prestito? Mi sembra diventata l'Ascoli la Juve. Non mi sembra più la Juve. Poi penso anche ci sia ancora dela fiducia su Spalletti che però, al netto delle assenze, io credo che ci sia una grandissima incongruenza nell'aver costruito questa squadra. Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Koopmeiners sono diventati tre pilastri ed erano sul mercato. Douglas Luiz e Koopmeiners occupano delle caselle che ti precludono di spendere certi soldi. Per questo era opportuno chiudere Kessiè, che sarebbe venutoa parametro zero e no navrebbe inficiato queste caselle".

Il Como in Champions può migliorare il percorso dell’Atalanta '19-20?
"Sono due modi di vedere il calcio completamente diversi, anche due modi diversi di aver costruito le squadre. Credo che il Como ci sta stupendo, credo che abbia le possibilità, visto anche il livello delle altre, di stupire. Levate le solite 3-4, con le altre si può andare in difficoltà".

Articoli correlati

Immagine news 1
Brambati: "Napoli, il comportamento di De Bruyne è distruttivo. Con Conte..."
Immagine news 2
Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news 3
Brambati sull'Inter: "Pio Esposito titolare e venderei uno tra Lautaro e Thuram"

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
18:44 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBrambati: "Juve, Conte andrebbe subito. E su Spalletti dico che..."
Immagine news 2
16:31 Altre Notizie
Udinese in ritiro per preparare la gara con il Milan
Immagine news 3
16:31 Altre Notizie
Sassuolo, due dubbi per Aquilani in vista di Como. Adzic potrebbe tornare titolare
Immagine news 4
15:06 Altre Notizie
"Napoli limited edition", Coca-Cola celebra 100 anni di passione azzurra
Immagine news 5
13:56 Altre Notizie
Respinto il ricorso dell'arbitro Pasqua, confermata anche in appello correttezza FIGC
Immagine news 6
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere le gare di Juve, Milan e Atalanta
Immagine news 7
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di giovedì 22 ottobre
Ieri
Immagine news 8
23:45 Altre Notizie
Cagliari: dopo l'incidente in piscina, Trepy si allena con la prima squadra
Immagine editoriale di Marco Conterio
Cosa c'entrano i 'Montoni Furiosi' della Bolanesia e lo scouting dei Jacksonville Jaguars con Nico Paz e Cesc Fabregas? Perché il futuro del Como immaginato dal 'regista' Suwarso è in una botte di ferro
Primo piano
Immagine top news n.0 Infortuni Milan, per Ramos la risonanza magnetica ha dato esito negativo. Il responso su Chukwueze
Immagine top news n.1 Ramon come Nico Paz: un'altra estate per riscattarlo a 9 milioni. Ma ora ne vale 55
Immagine top news n.2 De Laurentiis: "Il Napoli non è in vendita. Chiedono di pagare in tre anni. E poi voglio lo stadio"
Immagine top news n.3 Rizzetta insiste, vuole il Napoli: l'offerta da 2,2 mld, il progetto polisportiva e lo stadio
Immagine top news n.4 Inter, Thuram verso il rinnovo: contatti per arrivare all'intesa definitiva. I dettagli
Immagine top news n.5 De Laurentiis fissa il prezzo del Napoli: 2 miliardi. Il patron ha incontrato Rizzetta
Immagine top news n.6 Juventus, Spalletti vara il 3-5-2: il rischio è... fare un assist a Conte
Immagine top news n.7 Il sogno (im)possibile per il Milan del futuro: Scott, in Europa neanche da avversario
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
Immagine news podcast n.2 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.4 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Brambati: "Juve, Conte andrebbe subito. E su Spalletti dico che..."
Immagine news Serie A n.2 Paganini sulla Juve: "Squadra scarsa, mancano giocatori di personalità"
Immagine news Serie A n.3 Stringara: "Como ha idee, è un esempio che devono seguire tutte"
Serie A
Immagine box news Serie A Marocchi: "Spalletti le sta provando tutte, magari la polemica lo aiuta. Juve con due leader"
Immagine box news Serie A Carnevali spegne il caso Bremer: "Parole che non vanno bene, lo abbiamo ripreso"
Immagine box news Serie A Conference League, il Panathinaikos passeggia in Kazakistan: 5-1 sul campo del Kairat Almaty
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: "Dal dialogo con la squadra buone cose, vogliamo metterle in pratica"
Immagine box news Serie A Juventus, Woltemade titolare: "Con Kolo Muani mi trovo bene, è un ottimo attaccante"
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti in bilico? Carnevali netto: "Non bisogna cambiare a ogni difficoltà"
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Bianco: "La Carrarese ormai è alle spalle, non vediamo l'ora di affrontare il Cesena"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Giorgio: "Non siamo più ultimi, ma comunque ai playout: a Cremona per i 3 punti"
Immagine box news Serie B Palermo, Hernani si racconta: "Inzaghi decisivo nella mia scelta, sogno di portare il club in A"
Immagine box news Serie B Sampdoria, D'Angelo si presenta: "Squadra in difficoltà, ma il tempo è dalla nostra parte"
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: la Sampdoria si affida a D'Angelo
Immagine box news Serie B La Samp si affida a D'Angelo: è il primo tecnico della gestione Fredberg con esperienza in B
Serie C
Immagine box news Serie C Campobasso, Rizzetta: "Il club non è in vendita. Mangia? Fiducia totale"
Immagine box news Serie C Alcione, primo contratto pro per il portiere classe 2010 Righini: ha firmato un triennale
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, risolti i contratti di Fraternale e Tatò: la nota della società
Immagine box news Serie C Strappo totale tra il tecnico del Pescara e la stampa: giornalisti disertano la conferenza di Buscè
Immagine box news Serie C Spezia-Latina, non è una gara come le altre. Primo incrocio in Serie C dalla promozione del 2012
Immagine box news Serie C Picerno, Greco sull'FVS: "D'accordo con Criscitiello. Meglio un errore arbitrale"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Rennes, Spalletti cerca risposte: vietato sbagliare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Janogy e il racconto della sua gravidanza: "Orgogliosa di far parte della Fiorentina"
Immagine box news Calcio femminile La diva silenziosa divenuta tra i simboli del calcio italiano: la Roma ha blindato Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Manuela Giugliano
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
22 ottobre 1997, il Parma batte i campioni d'Europa del Borussia Dortmund. Con gol di Crespo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni