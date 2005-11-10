"Gattuso e Gasperini li vorrei vedere gioire con qualche trofeo alzato". Così alla radio di Tuttomercatoweb.com l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, parlando di Serie A e delle due romane, ora in testa alla classifica. "Dico che Gasperini sta facendo cose straordinarie, sta costruendo qualcosa di bello - ha confessato a Maracanà -. Mi auguro che vada fino alla fine. Mi farebbe piacere che Gasp dopo questa carriera vinca qualcosa e che Gattuso si prenda un riscatto dalla Nazionale. Vedendo la situazione, c'era qualche responsabilità sua in quanto accaduto? La Roma la vedo molto solida, compatta, rispetto all'Inter. L'Inter credevo avesse finito una certa fase, invece a Bergamo si è ripresentato tutto. Non è lo specchio di una squadra che dà un senso di linearità e continuità. In questo momento vedo la continuità e la solidità nella Roma. I giallorossi sono belli tosti in Italia".

Ma Brambati ha anche avvisato queste big: "Tra tre o quattro partite poi potrò dire anche della Lazio, perché attenzione...Vedo unità ed entusiasmo che può portare da qualsiasi parte. Attenzione, che non ha il doppio impegno. Se la Roma va in Champions ai playoff, cominciano a esserci impegni uno dopo l'altro e la Lazio ha la settimana libera".