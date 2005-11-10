"Come ho visto l'intervista di Conte? Ha detto quello che si sentiva di dire, avrà avuto ragione a dirlo". Parola di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com. E che sul tema Conte-Juve ha ribadito un concetto che da parecchio ormai porta avanti: "Ora c'è Spalletti che sta facendo il suo lavoro con tante difficoltà, vedi gli infortuni anche, quindi giusto rispettare il lavoro di chi c'è adesso. Se poi la Juve a fine anno decidesse di cambiare, non puoi sbagliare tre volte. Sarebbe imperdonabile. Ci sono giocatori che performerebbero in modo diverso, senza nulla togliere a chi c'era prima e adesso. A Conte l'ho visto far crescere dei giocatori che ritenevo al top, ma che non era così".

Ma ha aggiunto sul tecnico salentino: "Non è più la Juve di prima, è vero ma lui sarebbe in grado di farla tornare quella di prima. Anche Spalletti sta avendo la possibilità, ma non ha la stessa forza di imporsi sulla società. Io credo che ci siano allenatori, e Conte è uno di questi, che ti dice che se prendi un giocatore che non gli piace, allora è capace di lasciare". Brambati che poi ha comunque sottolineato un aneddoto particolare su Conte: "Lui va alla Juve su consiglio di Perinetti a Marotta. Il primo anno, Conte parte forte ma con qualche pareggio di troppo, al secondo o terzo pareggio Marotta chiama Perinetti e gli dice 'ma che allenatore mi hai fatto prendere?'. Credo che Conte alla Juve è il cacio sui maccheroni, perché lui sa dove mettere mano. E' un club che conosce bene. Lui dice quello che pensa e che forse pensano tanti tifosi della Juve, che si deve chiudere un cerchio, che potrebbe chiudersi domani come tra 2-3 anni. Perché ora c'è Spalletti che è un tecnico validissimo. Il suo è un pensiero che già aveva detto tempo fa".