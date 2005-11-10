Il momento complicato della Juventus e il lavoro di Luciano Spalletti finiscono sotto la lente d'ingrandimento di Massimo Brambati. Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex calciatore e operatore di mercato ha analizzato senza filtri le difficoltà dell'ambiente bianconero, individuando un limite caratteriale nell'allenatore toscano e ridimensionando le ambizioni attuali della rosa.

Il confronto con Conte e Gasperini

Secondo Brambati, a Spalletti manca quella spigolosità necessaria per imporsi con la dirigenza in sede di mercato:

"Luciano ha un difetto, quello di non battere i pugni sul tavolo. Gliel'ho sempre detto che sbaglia a non farlo, a differenza di tanti colleghi che invece chiedono e pretendono. Quando si parla di questo aspetto si pensa subito ad Antonio Conte, ma anche Gian Piero Gasperini si comporta così, gli avevano già praticamente venduto un giocatore, lui si è imposto e il ragazzo è rimasto".

Un atteggiamento, quello dell'allenatore bianconero, dettato dall'indole ma anche dagli equilibri societari: "Luciano questa caratteristica non ce l'ha, anche perché è in ottimi rapporti con John Elkann e si è sempre fatto andar bene ciò che gli è stato passato".

Il precedente di Napoli e il valore della rosa

Per spiegare quanto il mercato sia decisivo per esaltare le qualità del tecnico, Brambati riavvolge il nastro fino all'esperienza partenopea:

"Ricordiamoci che ha vinto lo Scudetto a Napoli dopo essere rimasto in corsa fino alle due sciagurate sconfitte contro Fiorentina ed Empoli al primo anno. L'estate successiva partirono big come Koulibaly, Mertens, Ospina e Fabian Ruiz, ma furono sostituiti da giocatori perfetti per le sue idee che gli hanno permesso di vincere il titolo, se lo accontenti e gli prendi gli uomini giusti, Luciano è bravissimo ed è capace di fare qualsiasi cosa".

Ben diversa, però, è la fotografia dell'attuale organico juventino:

"Che posizione ha oggi la Juventus in classifica? La settima? Ecco, questa è esattamente la posizione che la squadra merita, né più né meno. Oggi è una squadra da sesto o settimo posto, perfettamente in linea con il livello degli ultimi anni".

Nessuna scorciatoia e il nodo infortunati

Guardando al futuro immediato, Brambati invita al realismo e rimanda ogni giudizio definitivo alla primavera:

"Soluzioni nel breve periodo non ce ne sono, anche perché i veri conti John Elkann li tirerà soltanto a fine stagione. Vedremo cosa accadrà nel mercato di gennaio e come procederà il recupero degli infortunati".

Proprio sul rientro dei lungodegenti arriva l'ultimo monito dell'opinionista:

"Non possiamo pensare che i calciatori siano delle figurine. Sono ragazzi che rientrano da un infortunio, hanno bisogno di tempo per riprendere la condizione e non è affatto scontato che, una volta rimessi in campo, garantiscano subito il rendimento di prima".