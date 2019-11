© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due rigori, un cartellino rosso e tanto tanto lavoro. Non è stato un pomeriggio semplice per l'arbitro Guida, chiamato ad intervenire più volte nel corso di Brescia-Torino. Il fischietto di Torre Annunziata se l'è comunque cavata benissimo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua consueta moviola:

"Al 15’ sul tiro di Verdi il pallone finisce sul braccio aperto di Cistana in barriera, Guida vede da buona posizione e dà il calcio di rigore al Torino, il Var conferma. Al 26’ ancora un «mani»: Mateju cerca di chiudere il tiro di Belotti aprendo il braccio, c’è ancora un rigore per il Torino che il direttore di gara assegna dopo esser stato richiamato al monitor dal Var. Al 41’ lo stesso Mateju cerca di bloccare l’avanzata di Belotti ma lo atterra fallosamente: il secondo giallo da parte di Guida è inevitabile, il Brescia rimane in dieci".