Cagliari, Walukiewicz rientra in gruppo. Lavoro personalizzato per Deiola

vedi letture

Continua la preparazione pre-campionato del Cagliari con l'appuntamento di sabato alle 18 contro la Roma in amichevole come prossimo test per la formazione di Eusebio Di Francesco. Regolarmente in gruppo Sebastian Walukiewicz; personalizzato per Alessandro Deiola. Lavori individuali tra palestra e campo Filip Bradaric e Kiril Despodov. Sempre a riposo Giuseppe Ciocci e Gaston Pereiro.