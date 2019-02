Calciomercato by Play in Sport: affluenza in crescita del 12%

Dopo la chiusura ufficiale delle trattative, “Play In Sport”, la società che, in partnership con Adise, organizza il Calciomercato, ha diffuso i numeri dell’edizione invernale del 2019.

Per la quarta volta targato Play In Sport, il Calciomercato ha raggiunto un nuovo record di affluenza: sono stati più di 2000 i pass stampati. La nuova location dell’hotel Da Vinci di Milano per quattro giorni è diventata il centro del calcio italiano e ha riunito durante trattative e corsi di formazione oltre 300 procuratori, 250 giornalisti e quasi 400 dirigenti di tutti i top club della Serie A, solo per citare le tre principali figure che animano il mercato. Nel progetto di rilancio del Calciomercato, si sono svolti un convegno FIGC con presenti, tra gli altri, Paratici, Ausilio, Leonardo, Tare e Osti, un workshop Adise con Marotta e un corso Odg sull’evoluzione del Calciomercato.