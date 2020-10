Caso Diawara, appello rinviato al 4 novembre dopo il 3-0 a tavolino in Hellas-Roma

vedi letture

Fienga era inibito, accolta istanza rinvio della Roma

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Era stata fissata per oggi l'udienza sul ricorso presentato dalla Roma dopo la sentenza dello 0-3 a tavolino con il Verona per aver erroneamente schierato Amadou Diawara nella lista over 22 per avendo 23 anni. La Roma, però, in mattinata ha presentato un'istanza di rinvio che è stata accolta. La motivazione di tale mossa è dipesa dall'inibizione dell'AD Guido Fienga che dunque non sarebbe potuto essere presente fisicamente. La nuova udienza è stata fissata per il prossimo 4 novembre. (ANSA).