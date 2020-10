Castelnuovo (Corriere di Torino) su Juve-Napoli: "In ogni modo il campionato finisce qua"

Il direttore del Corriere di Torino Marco Castelnuovo sul proprio profilo twitter, ripostando il comunicato della Juventus in merito alla gara di domani contro il Napoli commenta così: “Se Il Napoli disobbedisce all'Asl, e va a Torino come da regolamento approvato IERI in Lega, il giorno dopo viene messo in quarantena. Se invece sta a casa, come prevede l'Asl, perde 3-0 a tavolino. In ogni modo, il campionato finisce qua”.