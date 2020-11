Champions League, le partite in programma per oggi

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite della fase a gironi di Champions League. Per le italiane potremo seguire prima la Lazio in trasferta in Russia contro lo Zenit e in serata la Juventus va a fare visita agli ungheresi del Ferencvaros. Ecco il programma completo:

Le partite in programma:

18:55 Basaksehir-Manchester Utd

18:55 Zenit-Lazio

21:00 Barcellona-Dyn. Kyiv

21:00 Chelsea-Rennes

21:00 Club Brugge-Dortmund

21:00 Ferencvaros-Juventus

21:00 RB Lipsia-Paris SG

21:00 Siviglia-Krasnodar