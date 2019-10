Col Genoa per la storia. Juve a caccia della vittoria numero 1000 in casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, questa sera contro il Genoa all'Allianz Stadium, potrebbe toccare un traguardo numerico di assoluto prestigio. In caso di vittoria infatti, spiega Tuttosport, i bianconeri raggiungerebbero le 1000 vittorie casalinghe in campionato. Il conteggio parte il 6 ottobre del '29, ovvero quando la Serie A diventò a girone unico. In quell'occasione la rete decisiva del 3-2 contro il Napoli fu segnata da Federico Munerati, mentre la 999esima è quella contro il Bologna di dieci giorni fa decisa da CR7.