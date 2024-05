Juve, Thiago Motta si avvicina: trovato l'accordo biennale, Bologna rassegnato

L'addio di Max Allegri spalanca le porte della Juventus a Thiago Motta. Sarà Paolo Montero a guidare la squadra in queste due ultime partite di campionato, dopodiché la società bianconera si augura di mettere sotto contratto l'attuale tecnico del Bologna delle meraviglie per aprire un nuovo e glorioso ciclo.

Il patron rossoblù Saputo proverà fino all'ultimo a convincere l’italo-brasiliano a rimanere in Emilia, ma l'insistenza del direttore tecnico Cristiano Giuntoli per Motta è evidente - informa Tuttosport -, così come la stima e l'etichetta di uomo giusto dal quale ripartire apposta dall'ex Napoli. Al momento sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima sulla base di un contratto biennale a 3,5 milioni l’anno più bonus, con un'opzione interessante inserita nell'accordo: il prolungamento eventualmente fino al 2027. Non resta che scoprire quale sarà la mossa di Thiago Motta, anche se - come si legge sul quotidiano - a Bologna circola già una certa rassegnazione.