Colantuono: "Inter, Martinez può recuperare dal momento difficile solo giocando"

Mister Stefano Colantuono è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha cominciato dall'impegno dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk: "Perché non rende troppo in Champions? Sono frutto di qualche errore, in qualche partita è stata sfortunata. Poi è chiaro che chi è lì, parlo dello staff tecnico, troverà quali possono essere le cause principali per poi lavorarci. Il percorso in Champions dell'Inter rispetto al campionato si vede che c'è una bella differenza. In Champions ci sono difficoltà oggettive, in Serie A la sua rosa fa la differenza, è quella che ha più ricambi delle altre".

Martinez sarà ancora titolare in porta. E' d'accordo?

"Credo che se all'inizio dell'anno il titolare è lui, vai avanti. Se malauguratamente chi prende il suo posto dovesse incappare in una giornataccia, diventa un problema, perché hai sfiduciato Martinez e anche il secondo. Questo è un momento difficile per Martinez, ma deve recuperare soltanto giocando. Se gli togli la titolarità ora, non so se può giovare".

Che segnale arriva dalla vittoria del Napoli?

"E’ un buon segnale, la squadra non ha mollato, è stata sul pezzo, ha vinto. Mi aspetto che la partita con la Roma sia scoppiettante, perché la Roma va a duemila e devi prepararla bene. Ieri ha avuto lo spirito giusto. De Bruyne lo confermerei in quella posizione, Allegri è bravo tatticamente e se lo ha messo lì è perché ha visto qualcosa d’interessante".

Che ne pensa delle parole di Bremer post-Lazio?

"Ci avrei parlato sicuramente, mi avrebbe dato fastidio. Meglio rispondere in privato in maniera decisa, i panni sporchi si lavano in famiglia. Tiri in ballo compagni che potrebbero risentirsi. E poi dopo non devi neanche sbagliare più una partita tu che fai certe dichiarazioni".