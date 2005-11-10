"Fermo per un'operazione, io vivo intensamente la panchina". Il racconto di Colantuono

Nella giornata di oggi abbiamo inaugurato una nuova rubrica su TuttoMercatoWeb.com, 'Parola al mister' con cui diamo voce agli allenatori, concentrandoci nello specifico su coloro i quali sono in cerca di una panchina e di una nuova occasione.

Un problema al ginocchio dietro l'assenza

Protagonista del primo episodio è stato Stefano Colantuono, un lungo trascorso in Serie A cominciato ai tempi dell'Atalanta e con la Salernitana come ultima esperienza di massima serie. Lo stesso Colantuono ci ha spiegato perché adesso è da un po' di tempo fuori dal giro: "I motivi sono da ricondurre a un problema al ginocchio che mi hanno portato all'intervento chirurgico. Diciamo che il periodo post operatorio è stato un po' complicato, non deambulavo bene ed essendo una persona che vive la panchina in modo intenso mi sono dovuto fermare. Ora però sono pronto e a disposizione di chi avrà bisogno".

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