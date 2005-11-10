Stefano Colantuono: “Lazio, bravo Gattuso. Roma, contro il PSG spot per il calcio. Fiorentina serve pazienza”Esclusiva TMW
Alessio Alaimo
“Bravi tutti: allenatore, direttore, presidente. La Lazio merita solo complimenti, con l’arrivo di Gattuso si è trovata l’alchimia giusta”. Così a TuttoMercatoWeb Stefano Colantuono, allenatore, ex tra le altre di Atalanta, Udinese e Salernitana.
Le romane fanno da padrone di questo campionato.
“Sono le due squadre che stanno facendo meglio. C’è sempre l’Inter che è la squadra da battere. Ma della Roma bisogna essere orgogliosi, la partita contro il PSG è stata uno spot per il calcio”.
Che succede alla Fiorentina?
“La Fiorentina deve ancora trovare la quadra. Ha una squadra valida, ci vogliono calma e pazienza. Ma è una piazza importante e in queste piazze la pazienza viene meno”.
E l’Udinese? Che succede?
“È presto per i giudizi. C’è tutto il tempo. Poi il mercato di gennaio può cambiare tante cose”.
Mister e lei?
“Aspetto. Sono uno dei tanti allenatori senza squadra. Guardo partite, vado a trovare qualche collega. E attendo. Sicuramente non mi sono scordato come si fa l’allenatore ( sorride, ndr)”.