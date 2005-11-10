“Bravi tutti: allenatore, direttore, presidente. La Lazio merita solo complimenti, con l’arrivo di Gattuso si è trovata l’alchimia giusta”. Così a TuttoMercatoWeb Stefano Colantuono, allenatore, ex tra le altre di Atalanta, Udinese e Salernitana.

Le romane fanno da padrone di questo campionato.

“Sono le due squadre che stanno facendo meglio. C’è sempre l’Inter che è la squadra da battere. Ma della Roma bisogna essere orgogliosi, la partita contro il PSG è stata uno spot per il calcio”.

Che succede alla Fiorentina?

“La Fiorentina deve ancora trovare la quadra. Ha una squadra valida, ci vogliono calma e pazienza. Ma è una piazza importante e in queste piazze la pazienza viene meno”.

E l’Udinese? Che succede?

“È presto per i giudizi. C’è tutto il tempo. Poi il mercato di gennaio può cambiare tante cose”.

Mister e lei?

“Aspetto. Sono uno dei tanti allenatori senza squadra. Guardo partite, vado a trovare qualche collega. E attendo. Sicuramente non mi sono scordato come si fa l’allenatore ( sorride, ndr)”.