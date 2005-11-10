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Esclusiva TMW

Parola di mister, Colantuono: "Pronto a tornare. A Gaucci devo tanto, Zamparini? Generoso ed esigente"

Esclusiva TMW
Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 10:00Parola di mister
11.11.2026 10:00Parola di mister
Fonti preferite
Il tecnico romano ha rilasciato una lunga intervista ai nostri microfoni, ripercorrendo la sua lunga carriera e pronto a ripartire dopo uno stop forzato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Quasi due anni ai box per Stefano Colantuono, dopo una lunga carriera che parla di 638 panchine, 252 delle quali in Serie A e con 4 campionati vinti tra B e C. Sotto la sua gestione campioni come Cavani e Di Natale, ma anche Fabrizio Ravanelli e Bruno Fernandes. Ai microfoni di Tuttomercatoweb si racconta ed è pronto a ricominciare da una nuova avventura.

Cosa fa oggi Stefano Colantuono?
"Oggi sono uno degli allenatori senza squadra, in attesa che possa capitare qualcosa".

Da un po' è fermo ai box
"Sì, i motivi sono da ricondurre a un problema al ginocchio che mi hanno portato all'intervento chirurgico. Diciamo che il periodo post operatorio è stato un po' complicato, non deambulavo bene ed essendo una persona che vive la panchina in modo intenso mi sono dovuto fermare. Ora però sono pronto e a disposizione di chi avrà bisogno".

Uno stop che ha più aiutato a "disintossicarsi" o che ha patito?
"Diciamo che dopo 25 anni intensi, fermarsi non è stato male: ti disintossichi, resetti, vedi qualche collega, ti aggiorni e ricarichi le pile".

25 anni che hanno avuto inizio grazie alla famiglia Gaucci, alla Sambenedettese
"La chiave di volta per la mia carriera. Mi sono ritrovato a giocare la domenica e il lunedì a prendere in mano la squadra ed allenarla. Avevano cambiato già tre allenatori, venne Alessandro Gaucci e mi disse: 'Non me ne fare prendere un altro, fai tu le ultime 9 partite e vedremo'. Avevo già deciso a fine stagione di smettere e speravo di restare in società anche se pensavo di iniziare come scout. Invece nelle 9 partite sotto la mia gestione siamo riusciti a vincerle tutte e ci siamo qualificati per i playoff. Vincendoli e salendo di categoria. Da lì e partito tutto".

Sambenedettese, Catania, Perugia: tutta la trafila nell'orbita Gaucci senza mai essere esonerato. È come una medaglia
"Luciano Gaucci era un presidente che non digeriva molto la sconfitta, era vulcanico ed esigente. Intendiamoci, ho avuto momenti abbastanza difficili, ma ho avuto la fortuna di avere vicino il giglio Alessandro che mi ha dato una grossa mano, perché oltre ad essere un grande intenditore di calcio riusciva a far ragionare a volte anche papà. Non posso che dire grazie a loro".

Impresa che con Zamparini non è riuscita
"Lì siamo arrivati all'esonero dopo la prima giornata di campionato... ma che vuoi farci, Zamparini non perdonava. Soffriva troppo la partita, l'esonero era una fase che è capitata un po' a tutti gli allenatori sotto la sua gestione. Ma ho solo buoni ricordi di lui, perché era un presidente generoso, ti metteva a disposizione delle buone squadre. Certo, era esigente ma sono cose che avevo messo in preventivo".

Con Cairo a Torino non ha funzionato
"Le vicende calcistiche sono un conto, poi fu una stagione un po' particolare dove fui esonerato e tornai, la squadra fu stravolta a metà stagione. Ma il rapporto col presidente è rimasto buono, tanto da andare a collaborare con La 7 come seconda voce del campionato saudita, di cui aveva i diritti".

A Bergamo l'esperienza più bella?
"Anni eccezionali, sono legatissimo a Bergamo dove peraltro vi è nato mio figlio. Sì, la considero casa mia anche se di fatto vivo nelle Marche da molti anni".

Un'Atalanta che ancora non era la big di oggi
"Facemmo un percorso importante, vinsi 2 campionati di B e abbiamo ottenuto un ottimo 8° posto, qualificandoci per l'Intertoto anche se poi il club decise di non parteciparvi. Quella era un'Atalanta ancora provinciale, dovevamo fare i conti con tante cose ma mi sono tolto tante soddisfazioni, prima sotto la gestione Ruggeri e poi con i Percassi. Ricordo quel campionato di Serie A dove ci siamo salvati da neopromossa pur partendo da -6".

Lotito è stato un altro presidente divisivo per cui ha lavorato
"Con lui ho sempre avuto un rapporto eccezionale e non so perché venga così attaccato, ma non voglio entrare in questioni che non conosco".

In una vecchia intervista, Alessandro Gaucci ha detto di Lei circa il mancato approdo in una big: "Magari può pesare quell’accento forte romano, poco incline al glamour e al format delle big". Concorda?
"(ride, ndr) Non so, non so. È vero però che durante gli allenamenti ogni tanto scivolo sul romanesco. Diciamo che in Italia c'è questa usanza di etichettarti, per cui se hai certe inflessioni regionali magari non sei considerato 'figo'. Ma io sono così, non recito e non me ne vergogno. Ricordo che un giornalista mi chiese se volessi essere il nuovo Mazzone, alludendo appunto ai modi romaneschi. Gli risposi: 'Magari'. Anzi: 'Magara'".

I big però li ha allenati, anche più di uno
"Cavani, Miccoli, Di Natale, Bruno Fernandes, Papu Gomez. Sono stato fortunato, lo ammetto. E tutti mi hanno aiutato. Ma ci sono stati anche nomi meno noti ma che si sono rivelati persino più importanti".

Me ne dice uno?
"Un giocatore a mio avviso sottovalutato è stato Riccardo Zampagna. Intelligentissimo, conoscenza calcistica notevole e una qualità che avrebbe meritato una carriera superiore".

Lo stesso Zampagna ha speso parole d'elogio per Lei e ha raccontato anche di un Colantuono che andava a chiarire le questioni a casa dei giocatori
"Mi è capitato qualche volta. Con Riccardo avemmo uno screzio, mi rispose male e non ritrovandolo negli spogliatoi andai a casa sua. Ci siamo chiariti subito. Ecco, io credo che l'allenatore debba avere la forza e la possibilità di affrontare i problemi faccia a faccia, mettendo a posto le cose senza dover andare dal direttore sportivo o dal presidente. Certo, se sono cose che possono rientrare...".

Lei è passato da essere un amante del 4-4-2 in passato, modulo che negli anni è diventato fuori moda. Come mai?
"Difficile da dire, perché poi parliamo di un sistema col quale riesci a coprire meglio il campo. È un sistema che mi piace, anche se il mio vero marchio di fabbrica è stato il 4-4-1-1. Poi un allenatore deve essere in grado di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che ha. A Udine ad esempio arrivavo in una squadra che veniva dal gioco di Guidolin e ho adottato la difesa a 3".

È cambiato tanto il calcio, a livello tattico?
"Diciamo che oggi i giocatori sanno fare tutto. Anche grazie ad allenatori che hanno rivoluzionato l'idea di calcio: mi viene in mente Gasperini che col suo pressing feroce a tutto campo ha portato i difensori ad aggredire oltre la metà campo. Un'innovazione che ha portato gli altri ad adeguarsi".

Altri allenatori che stima?
"Facile oggi dire Fabregas, io però vorrei sottolineare il lavoro di Alvini perché il Frosinone era partito per fare un certo tipo di campionato e lui lo sta portando ad andare oltre le proprie possibilità".

Per molti allenatori c'è spesso l'alibi del poco tempo a disposizione per inculcare le proprie idee
"Questo è uno sport dove detta legge il risultato. Se non fai i risultati anche agli stessi giocatori magari viene insinuato il dubbio che tu debba cambiare qualcosa. Se fai i risultati i giocatori invece sono delle spugne e riesci a lavorare bene".

Cosa farà Colantuono "da grande"?
"Quello che ho fatto da 25 anni, allenare".

Preferenze?
"Non posso chiudere la porta a nessuno. L'Italia è ovviamente la preferenza ma sono aperto anche all'estero, dove peraltro c'è stata in più di un'occasione la possibilità".

© Riproduzione riservata

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