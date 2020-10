Condò: "Lukaku si era stufato dello United, dove Pogba e Martial non gli passavano la palla"

Paolo Condò mette in grande evidenzia il "sacco" del calcio italiano nei confronti del Manchester United. Negli ultimi diciotto mesi sette calciatori hanno fatto il percorso dai Red Devils al campionato italiano: Young, Smalling, Lukaku, Dalot, Sanchez, Andreas Pereira e Darmian "Se le cose non miglioreranno la prossima finestra di mercato verrà usata da qualcuno per attaccare Matic, e sullo sfondo resta il macigno della scadenza di contratto di Pogba fissata al 2021 - scrive Condò -. I giocatori, poi, tra loro si parlano. Lukaku s’era stancato dello United perché Pogba appunto e Martial stentavano a passargli la palla, fotografia di uno spogliatoio diviso in gruppi. Quando Sanchez e Young, prima di firmare, gli hanno chiesto come si stesse all’Inter, la prima risposta è stata “benissimo, non ci sono clan”. Sono proprio cambiati i tempi", evidenzia La Repubblica.