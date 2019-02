Cosenza, Braglia: "Mai così in difficoltà il Cittadella"

© foto di Andrea Rosito

Soddisfatto l'allenatore del Cosenza, Piero Braglia, dopo il successo contro il Cittadella. Queste le sue parole così come evidenziate da Cosenza Channel: "Riconosco il lavoro del Cittadella e mi rendo conto che li abbiamo messi in difficoltà in modo serio per la prima volta in stagione, grazie a Venturato dei complimenti. Sciaudone è un giocatore continuo, intelligente, arriva prima su certe situazioni, legge bene le gare e per noi è un giocatore importante. Embalo? Va protetto, va amato, ha bisogno di essere coccolato perché è un ragazzo sensibile, anche troppo: se gli stiamo accanto ci darà una grande mano a salvarci. La squadra ha creato sette palle gol ed abbiamo segnato solo due volte, questo un po’ mi fa arrabbiare".