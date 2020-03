Emergenza Coronavirus. Basket, Scariolo: "Negativo al test. In Italia ormai si decide chi salvare"

vedi letture

Anche Sergio Scariolo è in quarantena, nella sua casa di Toronto. I Raptors, infatti, hanno affrontato di recente gli Utah Jazz, franchigia nella quale militano Rudy Gobert e Donovan Mitchell, i primi due giocatori di NBA positivi al COVID-19. Abbiamo fatto il test e sono risultato negativo, ma l'NBA ha chiesto a tutti di osservare la quarantena. Siamo cinque squdre in totale", ha detto a Onda Cero. "In Italia alcuni miei conoscenti sono positivi, ma nessuno è grave. I miei amici stanno tutti bene ma sono chiusi in casa da quasi 2 settimane e c'è paura, si avverte un pericolo reale. Inoltre, stanno esaurendo i posti negli ospedali. La situazione è molto complicata, stanno quasi decidendo chi curare. Noi non sappiamo quando riprenderemo, potrebbe anche esserci una sospensione definitiva. I Giochi? Nessuno può fare previsioni. Secondo me è impossibile che si svolgano nelle date previste".