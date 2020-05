Emergenza Coronavirus. L'atletica riparte ad agosto. Gran finale in Cina il 17 ottobre

vedi letture

La World Athletics, massimo organismo dell'atletica leggera, ha annunciato il calendario della stagione 2020 che ripartirà a inizio agosto dall'Italia quando sono in programma i Campionati Italiani a La Spezia (8-9 agosto). Il primo evento internazionale sarà la tappa del nuovo World Continental Tour Gold prevista l’11 agosto a Turku (Finlandia) mentre il primo evento della Diamond League, che quest'anno non premierà nessuno, sarà a Monaco il 14 agosto

La altre tappe della Diamond League saranno poi le seguenti: Gateshead (Gran Bretagna, 16 agosto), Stoccolma (Svezia, 23 agosto), Losanna (Svizzera, 2 settembre), Bruxelles (Belgio, 4 settembre), Parigi (Francia, 6 settembre), Roma o Napoli per il Golden Gala (17 settembre), Shanghai (Cina, 19 settembre), Eugene (USA, 4 ottobre), Doha (Qatar, 9 ottobre) con l'ultima tappa in Cina in una città da definire il 17 ottobre. Questo il calendario completo:

AGOSTO

8-9 Campionati Nazionali (Italiani a La Spezia)

11 Turku – Continental Tour Gold

14 Monaco – Wanda Diamond League

16 Gateshead – Wanda Diamond League

20 Szekesfehervar – Continental Tour Gold

23 Stoccolma – Wanda Diamond League

SETTEMBRE

2 Losanna – Wanda Diamond League

4 Bruxelles – Wanda Diamond League

6 Parigi (da conermare) – Wanda Diamond League

6 Silesia – Continental Tour Gold

8 Ostrava – Continental Tour Gold

15 Zagabria – Continental Tour Gold

17 Roma/Napoli – Wanda Diamond League

19 Shanghai – Wanda Diamond League

26 Nairobi – Continental Tour Gold

OTTOBRE

4 Eugene – Wanda Diamond League

9 Doha – Wanda Diamond League

17 Gydnia – Mondiali mezza maratona

17 Cina (città da definire) – Wanda Diamond League