FIFA 21, sarà Kylian Mbappé l'uomo copertina del popolare videogame

Sarà Kylian Mbappé il volto di FIFA 21. Lo ha annunciato la EA Sports che ha svelato la cover del popolare gioco calcistico. L'asso francese succede a Eden Hazard, uomo copertina dell'edizione 2020. Domani l'azienda canadese mostrerà il trailer del nuovo gioco.

The leader of the next generation. @KMbappe is the #FIFA21 global cover star!

The #FIFA21 Champions edition cover 🏆⬇️

Pre-Order today ➡️ https://t.co/Ucbq7aGFO2 pic.twitter.com/0Q64KynQLc

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020