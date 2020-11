Fiorentina, Pezzella prova a forzare i tempi per tornare in campo

La Nazione scrive che il primo vero acquisto di Cesare Prandelli per la sua Fiorentina potrebbe essere German Pezzella, da un po' di tempo fuori per infortunio ma che starebbe forzando i tempi per riprendersi gradi e posizione in campo. La sua assenza si sente - sottolinea il quotidiano - visto che è uno dei pochi difensori centrali a far ripartire la squadra dal basso, un po' come faceva Gonzalo Rodriguez.