Furino su Sarri: "Sono per un altro tipo di gioco. Col Genoa gara di routine"

Giuseppe Furino, storica bandiera della Juventus, ha parlato a TuttoJuve.com della gestione Sarri ripartendo dalla partita contro il Genoa: "Non è stata la migliore partita della stagione, per me è stata una buona partita giocata con grande attenzione da parte di tutti. Era una partita in cui timbri il cartellino, fai il tuo dovere e poi vai a casa. Quella che possiamo definire 'di routine'. Possono esserci anche delle buone trame di gioco, ma tutto deve esser finalizzato alla vittoria. Altrimenti è inutile". Su Sarri e il numero di vittorie al primo anno in bianconero che è il più alto degli ultimi anni: "E che vuol dire? La Juve ha sempre avuto degli allenatori in grado di vincere tante partite, ad esempio Conte ha fatto più di 100 punti in un campionato. Anche se era il terzo anno, il risultato però rimane. Se mi piace il suo gioco? Sono per un altro tipo di gioco, però apprezzo quando gioca bene. Mi piace molto".