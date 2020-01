© foto di www.imagephotoagency.it

"I meriti della capolista e i dubbi sui cambi di Sarri". Gigi Garanzini, sulle pagine de La Stampa, commenta così la vittoria conquistata ieri dalla Juventus, campione d'inverno, in casa della Roma: "Al giro di boa è dunque tornata in vetta la sempiterna Juventus. Per meriti propri, nel cammino complessivo più che nella tappa dell'Olimpico, ma anche della splendida Atalanta. [...]

Dieci minuti sembrava essere durata la sfida dell'Olimpico. Il tempo di una spaccata di Demiral su punizione del solito Dybala, e di un regalo di Veretout allo stesso Dybala, abbattuto in area per la sentenza dal dischetto di Ronaldo. Sul 2-0 la Juve ha arretrato il baricentro e tirato il freno a mano. [...]

Ci ha messo del suo anche Sarri, nel finale, con un paio di cambi contemporanei che Allegri, per dirne uno, avrebbe gestito diversamente. Dybala, per dirne un altro, è buono è caro e non ha fatto storie. Ma di questo passo prima o poi le farà".