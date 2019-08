Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Tra l’Inghilterra e l’Italia si muove il mercato della Juventus: acquisti e cessioni, scambi e opportunità A tenere banco è ancora l’affare Lukaku-Dybala, con importanti novità che riguardano l’argentino. La trattativa non è ancora chiusa, ma continuerà domani: Dybala fino al 5 non si allenerà con la Juventus dato che quella era la data del suo rientro previsto, nuovo segnale di quanto sia in bilico il suo futuro in attesa del possibile trasferimento al Manchester United, per cui c’è tempo fino all’8 luglio.

Ma la Juventus guarda anche all’altra metà di Manchester, con il City che ci prova seriamente per Cancelo. La Juventus ha aperto alla possibilità di inserire Danilo nello scambio, condizione imprescindibile per i citizens per chiudere la trattativa, ma va trovato l’accordo sulla differenza da mettere. La Juventus, che valuta Cancelo 70 milioni, ne chiederebbe 40 oltre a Danilo; il City invece vorrebbe aggiungerne solamente 30. Domani potrebbe essere una giornata fondamentale.

Il Milan accelera per Correa: l’incontro tra Massara, Boban e gli agenti del giocatore ha fatto emergere la volontà dell’argentino di andare solo al Milan, tanto da rifiutare un’offerta anche del Monaco. L’Atlético Madrid chiede circa 50 milioni, il Milan per ora è disposto ad arrivare a 40. Intanto ufficiali le trattative con il Lille: Leao è un nuovo giocatore rossonero mentre Djalo fa il percorso inverso.

Importanti novità anche sul fronte Nainggolan: il calciatore ha scelto di tornare a Cagliari e l’Inter ha trovato l’accordo per accontentarlo. Il presidente Giulini ha avuto un incontro con i nerazzurri e già domani potrebbe essere il giorno buono per chiudere definitivamente la trattativa. Il Cagliari, scatenato sul mercato, è pronto ad accogliere anche Nandez che ha salutato i compagni del Boca dopo la qualificazione ai quarti di Libertadores, e cerca Ounas del Napoli o Simeone della Fiorentina. Ritorno anche per Defrel, con cui si torna a trattare ma sul francese della Roma ci sono anche Monaco e Newcastle.

Nainggolan non andrà dunque alla Fiorentina che però non rimane immobile sul mercato. Dopo l’ufficialità di Lirola arrivata in mattinata, Pradè ha sondato un attaccante: si tratta di Diego Rossi del Los Angeles FC, talento uruguaiano classe 1998 di scuola Peñarol: piace molto al presidente Commisso e potrebbe ricoprire più ruoli in attacco.

Per il Napoli la pista James rimane viva ma solo per un'operazione in prestito. In piedi ancora il discorso Lozano ma non sono da escludere colpi a sorpresa per la trequarti o sull'esterno.

Su Dzeko-Inter la Roma rimane ferma sulla richiesta dei 20 milioni e aspetta la contro-mossa dei nerazzurri. Intanto per i giallorossi la priorità rimane sempre l'acquisto di un nuovo difensore centrale.

Si muove anche il Genoa che è pronto ad accogliere Agudelo: il centrocampista colombiano arriverà domani per firmare con il Genoa. Intanto ufficiale la partenza di Zukanovic per l’Al Ahly, mentre su Kouamé c’è da registrare la richiesta del Sassuolo. Due ex Genoa si ritrovano a Verona: Ivan Juric è pronto a riabbracciare Darko Lazovic, che da svincolato si accasa all’Hellas. Verona che ha anche l’ok del Napoli per Tutino e si prepara a ufficializzare questo doppio colpo. In uscita invece Leris piace alla Spal.

Il Brescia pesca in Repubblica Ceca: dallo Slavia Praga arriva Jaromir Zmrhal, mentre Brugman invece firma con il Parma.

In Serie B interessante il mercato dell’Empoli che è vicinissimo a Merola, attaccante delle giovanili dell’Inter che ha anche esordito in Europa League, ma che potrebbe perdere il portiere Provedel, su cui c’è lo Spezia che intanto ha ufficializzato il difensore Capradossi dalla Roma. Ufficiale anche la firma di Da Cruz con l’Ascoli. Cittadella su Martignago dell’Albissola, mentre Bonaiuto potrebbe andare dal Perugia all’Entella.

Dall’estero ufficializzato oggi l’acquisto di Nicolas Pepé da parte dell’Arsenal.