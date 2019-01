Hubner: "Ai miei tempi andare in Nazionale era difficilissimo. Non come ora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttocesena.it l’ex attaccante Dario Hubner ha parlato anche del suo grande rimpianto legato alla Nazionale italiana di cui non è mai riuscito a vestire la maglia nonostante una carriera ricca di gol: “Ho segnato tanti gol, un anno col Piacenza sono anche riuscito a vincere la classifica cannonieri in serie A. Eppure, nonostante questo, non sono mai riuscito a racimolare nemmeno una convocazione in maglia azzurra. - conclude Hubner - Ma ai miei tempi, andare in Nazionale, era difficilissimo. La concorrenza era tanta, tantissima, c’erano vagonate di attaccanti italiani con gli attributi. Mica come adesso”.