Le partite di oggi: il programma di giovedì 16 aprile
Serata europea decisiva: oggi si giocano i ritorni dei quarti di finale di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Riflettori puntati soprattutto sulle italiane, con Bologna e Fiorentina chiamate a due vere e proprie imprese per conquistare l’accesso alle semifinali dopo le sonore sconfitte dell'andata (1-3 e 3-0).
Europa League – Quarti di finale (ritorno)
18:45 Celta Vigo - Friburgo
21:00 Aston Villa - Bologna
21:00 Betis - Braga
21:00 Nottingham Forest - FC Porto
Conference League – Quarti di finale (ritorno)
18:45 AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk
21:00 AEK Atene - Rayo Vallecano
21:00 Fiorentina - Crystal Palace
21:00 Strasburgo - Mainz
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Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
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