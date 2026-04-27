Le partite di oggi: il programma di lunedì 27 aprile
TUTTO mercato WEB
Cagliari-Atalanta nel pomeriggio, Lazio-Udinese la sera: due gare di Serie A questo lunedì chiuderanno il 34° turno. Si gioca anche all'estero, col Manchester United impegnato contro il Brentford o l'Espanyol che riceve la visita del Levante. Di seguito il programma calcistico del 27 aprile, in Italia e nel resto d'Europa.
Premier League
21:00 Manchester Utd - Brentford
Serie A
18:30 Cagliari - Atalanta
20:45 Lazio - Udinese
Liga Portugal
21:15 Gil Vicente - Casa Pia
LaLiga
21:00 Espanyol - Levante
Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inchiesta arbitri, il caso Rocchi scuote il calcio italiano. E oggi si riunisce l'AIA, tutte le ultime
Serie A
Inter brutale dalla bandierina: 17 gol arrivati da corner, eguagliato il primato del Napoli di Spalletti
Serie B
Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Serie C
Pronostici
Calcio femminile