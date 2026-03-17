Le partite di oggi: il programma di martedì 17 marzo
TUTTO mercato WEB
Torna la Champions League, protagonista questa sera con quattro gare valide per il ritorno degli ottavi di finale: ne spiccano due, in particolare, ovvero Chelsea-PSG e Manchester City-Real Madrid. In campo anche la Serie B col 31° turno infrasettimanale. Di seguito il programma calcistico di martedì 17 marzo:
Champions League - Ottavi di finale
18:45 Sporting - Bodo/Glimt
21:00 Arsenal - Leverkusen
21:00 Chelsea - PSG
21:00 Manchester City - Real Madrid
Serie B
19:00 Palermo - Juve Stabia
20:00 Catanzaro - Modena
20:00 Mantova - Cesena
20:00 Reggiana - Monza
20:00 Spezia - Empoli
20:00 Venezia - Padova
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vicenza, il presidente Rosso: "Ora mi voglio godere ogni singolo istante, so tutto quello che ho fatto"
Pronostici
Calcio femminile