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Le partite di oggi: il programma di martedì 17 marzo

Le partite di oggi: il programma di martedì 17 marzoTUTTO mercato WEB
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Torna la Champions League, protagonista questa sera con quattro gare valide per il ritorno degli ottavi di finale: ne spiccano due, in particolare, ovvero Chelsea-PSG e Manchester City-Real Madrid. In campo anche la Serie B col 31° turno infrasettimanale. Di seguito il programma calcistico di martedì 17 marzo:

Champions League - Ottavi di finale
18:45 Sporting - Bodo/Glimt
21:00 Arsenal - Leverkusen
21:00 Chelsea - PSG
21:00 Manchester City - Real Madrid

Serie B
19:00 Palermo - Juve Stabia
20:00 Catanzaro - Modena
20:00 Mantova - Cesena
20:00 Reggiana - Monza
20:00 Spezia - Empoli
20:00 Venezia - Padova

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