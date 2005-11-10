Ufficiale Parma, è addio con Kajzba: l'attaccante slovena è stata ceduta allo Zurigo

Rientrata dal prestito semestrale allo Standard Liegi per l'attaccante slovena Kajzba ci sarà una nuova esperienza all'estero, questa volta a titolo definitivo. Il Parma ha infatti annunciato la cessione allo Zurigo della classe 2004 che con la maglia gialloblù ha collezionato 43 presenze con sette reti conquistando la promozione in Serie A. Questo il comunicato delle ducali:

"Parma Calcio 1913 comunica che l'attaccante Nina Kajzba è stata ceduta a titolo definitivo al FC Zürich.

La calciatrice slovena, approdata in gialloblu nell'estate del 2024, nella seconda parte della stagione appena conclusa ha vestito la maglia dello Standard Fémina de Liège, in virtù di un trasferimento a titolo temporaneo.

Parma Calcio desidera ringraziare Nina per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrate durante la sua esperienza in gialloblu e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".