Oggi in TV, Champions League: dove vedere Barça-Atletico e PSG-Liverpool
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Continuano le gare di Champions League valide per i quarti di finale. Questa sera alle 21.00 Barcellona-Atletico Madrid e PSG-Liverpool. Si giocano anche tre gare di Serie C, recupero della 34ª giornata.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 8 aprile
14.30 Juventus-Next Gen-Ternana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
15.00 Inter U23-Trento (Serie C) - SKY SPORT
18.45 Braga-Betis (Europa League) - SKY SPORT
20.30 Atalanta U23-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 PSG-Liverpool (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
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