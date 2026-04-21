Oggi in TV, chi sarà la prima finalista di Coppa Italia? Dove vedere Inter-Como
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Torna la Coppa Italia, questa sera alle 21.00, in diretta su Canale 5, il secondo round fra Inter e Como. 0-0 il riultato dell'andata.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 21 aprile
14.30 Italia-Svizzera Under 15 femminile (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
18.45 Hajduk-Osijek (Campionato croato) - COMO TV
19.00 Athletic-Osasuna (Liga) - DAZN
19.00 Maiorca-Valencia (Liga) - DAZN
20.30 Italia-Danimarca Under 16 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
21.00 Inter-Como (Coppa Italia) - CANALE 5
21.00 Brighton-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO
21.30 Real Madrid-Alaves (Liga) - DAZN
21.30 Girona-Betis (Liga) - DAZN
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