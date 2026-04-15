Oggi in TV, dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting CP
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Ci sono partite di calcio in televisione anche oggi, mercoledì 15 aprile 2026.
Si conclude la due giorni dei quarti di finale di ritorno di Champions League, con le ultime due partite rimaste da disputarsi: Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting Clube de Portugal. Di seguito l'elenco delle partite, con orario del calcio di inizio e canale sulle quale assistervi.
21.00 Bayern Monaco vs Real Madrid (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Arsenal vs Sporting CP (Champions League) - TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
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