Icardi torna attivo su Instagram: sessione di fisioterapia

Mauro Icardi approfitta del "giorno di riposo" per un po' di fisioterapia. In silenzio social da ieri, dopo la decisione dell'Inter di togliergli la fascia da capitano e quella sua di non volare a Vienna col resto della squadra, il centravanti è rimasto ad Appiano Gentile con Keita. E via Instagram ha pubblicato pochi minuti fa una stories in cui si sottopone a una sessione di terapia per il ginocchio.