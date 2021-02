Inter, l'ex Gresko: "Conte ottimo allenatore, può vincere lo scudetto con i nerazzurri"

L'ex Inter Vratislav Gresko, intervistato da Tuttosport, torna sul famoso Lazio-Inter del maggio 2002: "Domandarsi cosa avremmo potuto fare di diverso mi sembra una polemica inutile: succedono cose ben più gravi nella vita. C’è una storia da accettare".

Le piace l’Inter attuale?

"Giocano bene. È una squadra ben organizzata. Peccato siano stati eliminati in Champions League e poi in Coppa Italia. Antonio Conte resta un ottimo allenatore. Non so se vinceranno il campionato, lo spero, ma sicuramente possono farcela".