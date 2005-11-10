Mussa: "Inter, involuzione in Champions. E i motivi sono diversi"

Mister Giovanni Mussa a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Como e della sfida di Champions: "La Champions ha meno possibilità di errori, una squadra che prova a passare il turno mette più attenzione qui, consapevole che i posti in campionato sono pochi ma hai più margini di errore. Il girone non è proibitivo in maniera clamorosa, ma ha le chance di qualificarsi. Mi aspetto che sbagli più in campionato, mentre in Champions nelle partite che non deve sbagliare ci metterà di più".

Stasera anche Roma-Real Madrid. Chi deve temere di più?

"L'errore che uno non deve commettere è ragionare sui singoli. La Roma deve pensare di squadra, se rimane squadra per tutta la partita, senza abbassare il ritmo, con le preventive forti, devi farlo per 90'. Perché loro singolarmente sono fenomenali. Ma la Roma ha fatto vedere di essere forte come coesione, e può fare risultato, non mi sorprenderebbe".

Inter, Chivu e i risultati deludenti in Champions:

"Se guardiamo i numeri, non è un tecnico da Champions. Ma devi contare innanzitutto con chi hai perso. Poi c'è da dire anche che l'Inter si sta dimostrando in uno stato involutivo in Champions. Aveva lasciato una sensazione diversa. Sembra sempre una partita casuale. Ieri dovevi metterlo sotto se giocavi da Inter. Mancano dei singoli in difesa. Con Akanji centra l'Inter perde tanto perchè serve un marcatore. A uomo ha mostrato delle pecche Akanji. E anche dei problemi di Martinez si evidenziano. Negli episodi l'Inter ha peccato poi. Ti trovi a fare una partita in cui sei incerto e alcune prestazioni non sono state all'altezza. E in Champions non puoi permettertelo".

Cosa aggiunge?

"Manca l'equilibrio, poi poca fame in riaggressione. Sul primo gol gli si fa fallo, si spende il giallo, invece il giocatore si fa superare e basta. Manca un'altra cosa, ossia esperienza internazionale del mister. Un conto è preparare le partite in Italia, un altro in Europa. In italia sei talmente forte che ce la fai, qui dobbiamo dargli tempo e adesso questa cosa la sta pagando".