"C'è autostima ora. Amorim è stato bravo, è venuto con un dogma tattico, lo ha rivisto e ora ci sta tornando. Questo il pensiero alla radio di Tuttomercatoweb.com di mister Giovanni Mussa sul Milan, che continua a vincere e a convincere. "Ora può fare quello che vuole perché i risultati gli stanno dando ragione. E credo che diventi temibile ora", ha ammesso a Maracanà.

Roma, ha dato più Gasperini a Malen o viceversa?

"La fortuna di un giocatore è trovare un allenatore che crede in te e ti mette nelle condizioni ottimali per rendere al massimo. E lì raggiungi il potenziale massimo, che c'è sempre stato. L'allenatore moltiplica quello che un giocatore già ha. L'allenatore tira fuori quello che uno già ha, non crea nulla. E' stato bravissimo Gasperini a scegliere un giocatore, che aveva in sè certe caratteristiche e le ha fatte esprimere al massimo. Gasp prende giocatori funzionali al suo gioco".

Juve, Spalletti ha ribadito che vuole un centravanti:

"Spalletti è esperto, ma quando arrivi a un livello di esasperazione, al cosa viene fuori. Ed è comprensibile lo sfogo. Può succedere a tutti. Per me il messaggio è inviato alla società, non verso i giocatori. Parla dei giocatori per far capire qualcosa alla società. E' un modo per dire che lui fa tutto, ma non è stato soddisfatto in pieno. E che si deve intervenire a gennaio dandogli un attaccante".

Inter, così è ancora credibile per lo Scudetto?

"Non puoi essere così fragile. Lo si nota nell'atteggiamento. Appena fai gol, vedi la squadra distratta. La forza è l'attenzione e l'intensità. Se non la chiudi, poi non puoi pensare sempre di portarla a casa. Mi dispiace, ma abbiamo visto ancora una volta che Bastoni spostato da centro a laterale, l'Inter imbarca acqua".