Mussa: "Milan, crescita importante. Bravo Amorim a integrare la vecchia guardia"

Mister Giovanni Mussa è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, per parlare di Milan: "Da Scudetto? La classifica difficilmente mente, ma siamo in una fase ancora breve. Il Milan sicuramente ha avuto una crescita importante, da quando ha cambiato sistema di gioco, che riesce ad integrare nel modo più opportuno anche la vecchia guardia, e questo aiuta nella gestione della squadra nella settimana. Hai più scelte senza crearti problemi particolari. Il fatto che la punta non segni ancora è un altro margine di crescita. Oggi è una squadra concreta, che c'è, vediamo per quanto. E avremo subito un primo vero banco di prova".

Inter sempre di rimonta. Come se lo spiega?

"L'Inter ha due leader solidi che ha perso in difesa e ancora non li ha compensati con due che devono marcare bene. Akanji perde il duello troppo spesso, quindi già è più debole dietro rispetto allo scorso anno mentre è più forte davanti".

Roma più efficace in fase realizzativa, è molto più gasperiniana:

"Gasperini ha bisogno di tempo per lavorare sui suoi concetti e si vede che lavora su una base più importante. Esprime un bel calcio insieme all'Inter. La Roma ha anche un gioco esaltante, molto in verticale, capacità di riconquista, è bella da vedere. Sarà dura però competere con un'Inter che tiene questo passo".