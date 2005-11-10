Mussa: "Roma, si vede che Mora ha la stoffa del grande giocatore"

Mister Giovanni Mussa ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E in particolare di Palladino e della ripresa col Bologna: "Palladino? In Italia aprire un ciclo è complicato. Lui ha poche richieste perchè è costretto come mister a cedere su alcune cose, e su altre no, e per questo si fa fatica ad aprire un ciclo. Se mi dici di arrivare quarto con una rosa e un mercato da decimo, è difficile che accetti il progetto. Non credo sia uno spigoloso ma che abbia le sue idee e che cerchi di rinunciare al minimo delle sue idee. Perché se deve ogni volta mediare, è difficile emergere. Ed è quello che fanno gli allenatori di spessore".

Un pensiero su Rodrigo Mora della Roma:

"Dicevo che poteva essere il crac. E' un 2007 con grande qualità e mentalità. In Italia è l'unico che ha certe caratteristiche. E' lì con una pressione costante, che ha personalità nel provare la giocata. Ha la stoffa del grande giocatore. Non è un fuoriclasse assoluto ma è uno che si distingue per personalità e capacità. Questo determina, sa dove stare, si prende le responsabilità in campo".

Deve rinnovare Calhanoglu con l'Inter?

"Da parte dell'Inter sì, lui deve fare dei ragionamenti. Fossi nell'Inter non me lo farei scappare. Il palleggio dell'Inter passa da lui. Quando manca all'Inter, la gestione della palla diventa un traffico incredibile".