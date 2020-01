© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matthijs de Ligt sta attraversando forse il primo momento difficile della sua fin qui breve carriera. As, infatti, parla di vero e proprio "caso", con il centrale olandese classe 1999 che ha perso il posto a vantaggio di Demiral, che, al momento, sembra tra l'altro essere in grande fiducia. L'impressione è che De Ligt dovrà lavorare duramente per soffiare il posto al turco, e ritrovare una titolarità che, comunque, non sempre aveva portato a gare di alto livello.