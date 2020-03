Juve, probabile seduta all'Allianz Stadium per abituarsi alle porte chiuse

Allenamento all'Allianz Stadium per la Juventus, che alle 15 svolgerà la rifinitura della vigilia in vista della sfida contro l'Inter. Due i motivi che hanno spinto Sarri a far fare la seduta odierna ai suoi giocatori all'interno dello stadio: il primo è per ritrovare la confidenza con il campo di casa dopo tanto tempo dall'ultima gara giocata e il secondo è per abituarsi alle porte chiuse. A riportarlo è Sky Sport.