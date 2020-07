Juventus, prima in Italia per valore e forza del marchio: registrata crescita dell'11%

vedi letture

Juventus prima in Italia non soltanto dal punto di vista sportivo. Il brand del club bianconero ha scalato posizioni nonostante i flussi di entrate siano calate di 751 milioni a causa dell’emergenza Covid-19. Secondo quanto riporta Tuttosport, Brand Finance ha assegnato un valore di 676 alla società del presidente Andrea Agnelli, una crescita dell’11% sul 2019 alle spalle dell’Arsenal, decima, che cede il 18,8%.

Primi in Italia. Per quanto riguarda invece la forza del marchio la Juve è posizionata al nono posto scavalcando i Gunners, in calo dell’1,1%. I bianconeri sono i primi in Italia: l’Inter è infatti al 14° posto mentre Roma e Milan hanno registrato un calo rispettivamente del 21% e 35% mentre il Napoli ha perso l’8% per un valore di 188 milioni.