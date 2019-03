Fonte: Juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messa da parte la vittoria di ieri con l'Empoli all'Allianz Stadium, la Juve è già concentrata sull'imminente trasferta di Cagliari, in programma martedì sera.

La squadra si è pertanto ritrovata nella tarda mattinata di oggi: come sempre, seduta di scarico per i bianconeri maggiormente impegnati nella gara di ieri pomeriggio, campo per il resto del gruppo.

Domani è già vigilia, e vigilia significa rifinitura, partenza per la Sardegna e conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Appuntamento alle 12 dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, in diretta su Juventus Tv e come sempre testuale su Twitter.